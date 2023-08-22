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В Алматы частично перекроют улицу Тургут Озала

В Алматы начинается средний ремонт улицы Тургут Озала Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы с 23:00 22 августа до 06:00 23 августа по ул. Тургут Озала на участке от ул. Толе би до ул. Сатпаева будет полностью ограничено движение, сообщает Zakon.kz.

В акимате рассказали, что будут проводиться работы по среднему ремонту дорожного покрытия.

"Актуальная информация об участках проведения ремонтных работ доступна на официальных страницах акимата города и Управления городской мобильности, Telegram-канале Алматы-жол, а также в приложениях 2ГИС и Яндекс карта", – говорится в сообщении. 

Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год. 

Ранее в Алматы завершили ремонт крупной магистрали.

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Анастасия Стативкина
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