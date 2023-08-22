В Алматы частично перекроют улицу Тургут Озала

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В Алматы с 23:00 22 августа до 06:00 23 августа по ул. Тургут Озала на участке от ул. Толе би до ул. Сатпаева будет полностью ограничено движение, сообщает Zakon.kz.

В акимате рассказали, что будут проводиться работы по среднему ремонту дорожного покрытия. "Актуальная информация об участках проведения ремонтных работ доступна на официальных страницах акимата города и Управления городской мобильности, Telegram-канале Алматы-жол, а также в приложениях 2ГИС и Яндекс карта", – говорится в сообщении. Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год. Ранее в Алматы завершили ремонт крупной магистрали. Читайте также Сколько золотых слитков купили казахстанцы в июле Свою версию о ситуации на пунктах пропуска на казахстанско-кыргызской границе озвучили в КНБ РК

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