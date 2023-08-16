В Алматы завершили ремонт крупной магистрали

Средний ремонт проезжей части пр. аль-Фараби в Алматы завершен раньше срока. Об этом 16 августа 2023 года заявили в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в план дорожных работ по среднему ремонту на текущий год был включен пр. аль-Фараби от пр. Достык до ул. Аскарова общей протяженностью более 9 км.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В июле были начаты работы по среднему ремонту, которые планировалось завершить до 31 августа текущего года. Для удобства горожан работы проводились в ночное время. Бригады работали в усиленном режиме, благодаря чему средний ремонт проезжей части удалось завершить раньше срока – 16 августа". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве отметили, что средний ремонт включает работы и по тротуарной части, которые планируется завершить до 31 августа.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Предыдущий средний ремонт был проведен на данном участке (от пр. Достык до ул. Аскарова. – Прим. ред.) в 2010 году. В связи с истечением нормативного межремонтного срока проведено обследование, в ходе которого на асфальтобетонном покрытии установлены дефекты в виде ям, провалов, сетки трещин, крошения и составлено техническое заключение о текущем состоянии дороги. На основании технического заключения было принято решение включить пр. Абая в план среднего ремонта", – напомнили в пресс-службе акимата Алматы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По данным властей, на сегодняшний день по пр. аль-Фараби ведутся работы на мосту через реку Есентай.

"После завершения реконструкции на проезжей части данного участка будет уложен верхний слой полимерного асфальтобетонного покрытия. О начале дорожных работ будет сообщено дополнительно". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также в ведомстве напомнили, что в текущем дорожно-ремонтном сезоне впервые была использована асфальтобетонная смесь с добавлением полимеров.

Преимуществом использования полимеров при дорожном строительстве является увеличение устойчивости к колее и трещинообразованию, вымыванию битума, а также увеличение срока эксплуатации дорожного покрытия, укрепление прочности и повышение морозостойкости асфальтобетонного покрытия.

В целом, в 2023 году акимат планирует провести средний ремонт 230 улиц протяженностью более 200 км.

Всего в Алматы 2746 улиц, протяженность улично-дорожной сети составляет 3097 км. Долю автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в текущем году планируется поднять с 86% прошлогодних до 89%, в последующем к 2025 году - до 95%. Для указанной цели ежегодно планируется проведение среднего ремонта дорог протяженностью не менее 200 км. Другими словами, объем проводимых ремонтных работ полностью соответствует планам мегаполиса по улучшению инфраструктуры.

14 августа 2023 года сообщалось, что в Алматы приступили к ремонту последнего участка пр. аль-Фараби – от пр. Дулати до ул. Аскарова.