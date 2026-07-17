В Алматы почти на сутки перекроют участок улицы Толе би: схема и время

Из-за проведения плановых работ на инженерных сетях будет временно ограничено движение автотранспорта на участке ул. Толе би между улицами Тлендиева и Брусиловского в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об очередных и предстоящих ограничениях в городе стало известно из публикации Telegram-канала Almaty_Joly.

Так, движение на данном участке будет закрыто с 20:00 18 июля до 13:00 19 июля 2026 года.

Жителей и гостей города попросили заранее планировать маршрут, учитывать временные ограничения и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Немного ранее мы также рассказывали, что в городе с 17 июля по 30 августа 2026 года будет частично ограничено движение транспорта на улице Бекешева. Это связано с началом нового этапа строительства Западного канализационного коллектора.