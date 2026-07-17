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События

В Алматы почти на сутки перекроют участок улицы Толе би: схема и время

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 17:26 Фото: Zakon.kz
Из-за проведения плановых работ на инженерных сетях будет временно ограничено движение автотранспорта на участке ул. Толе би между улицами Тлендиева и Брусиловского в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об очередных и предстоящих ограничениях в городе стало известно из публикации Telegram-канала Almaty_Joly.

Так, движение на данном участке будет закрыто с 20:00 18 июля до 13:00 19 июля 2026 года.

Жителей и гостей города попросили заранее планировать маршрут, учитывать временные ограничения и соблюдать требования временных дорожных знаков.

карта, Алматы, перекрытие, ремонт, дороги, ограничения, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 17:26

Фото: Telegram/AlmatyJoly/2231

Немного ранее мы также рассказывали, что в городе с 17 июля по 30 августа 2026 года будет частично ограничено движение транспорта на улице Бекешева. Это связано с началом нового этапа строительства Западного канализационного коллектора.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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