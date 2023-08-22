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Сколько золотых слитков купили казахстанцы в июле

Около 2 800 золотых слитков продано в июле в РК Фото: Национальный банк
Программу по продаже и выкупу слитков аффинированного золота для населения Национальный банк запусти в 2017 году, сообщает Zakon.kz.

2 787 мерных слитков золота общим весом 111,1 кг продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами казахстанцам в июле 2023 года, сообщается на сайте Национального банка.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Нацбанком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 135 183 золотых слитков общим весом 4,6 тонн.

"Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 грамм. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 грамм. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 35 125 штук. Далее следуют 5-граммовые – 30 738 штук (23%), 100-граммовые – 28 389 штук (21%), 20-граммовые – 24 686 штук (18%), и 50-граммовые – 16 245 штук (12%)", – сказано в сообщении регулятора.

Наибольшие объемы продажи золотых слитков в июле 2023 года пришлись на Алматы (1 275 штук или 46%), Шымкент (756 штук, 27%) и Астана (151 штука, 5%).

Зеркальная поверхность и микротекст: что нужно знать при покупке золотых слитков. Слитки выпускаются в специальной упаковке для защиты от механических повреждений. Важно знать, что специальная упаковка – сертификат качества золотого слитка. Она позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет.

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