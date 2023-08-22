Хозяин спал в доме: полицейские в Алматинской области при патрулировании спасли человека из пожара
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Полицейские Алматинской области помогли потушить пожар в частном доме поселка Жетиген.
21 августа около 13:00 часов сотрудники батальона патрульной полиции Департамента полиции Алматинской области на служебном автотранспорте с бортовым номером 030 патрулировали вверенный им участок.
"Во время патрулирования, проезжая возле частных домов заметили горящую крышу частного дома. После этого стражи порядка в лице старших лейтенантов полиции Токтамысова Д. и Сайын А. забежали домой, разбудили спящего хозяина и вытащили газовый баллон на безопасное место. Собственноручно помогли потушить возгорание и обеспечили безопасность до приезда пожарной бригады", – сообщил начальник ДП Алматинской области, полковник полиции Бауржан Аленов.
Казахстанец, спасенный из пожара выразил свою благодарность полицейским и пожелали удачной службы в этом нелегком и важном деле.
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