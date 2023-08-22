Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Хозяин спал в доме: полицейские в Алматинской области при патрулировании спасли человека из пожара

Патрульные полицейские помогли потушить пожар Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Полицейские Алматинской области помогли потушить пожар в частном доме поселка Жетиген.

21 августа около 13:00 часов сотрудники батальона патрульной полиции Департамента полиции Алматинской области на служебном автотранспорте с бортовым номером 030 патрулировали вверенный им участок. 

"Во время патрулирования, проезжая возле частных домов заметили горящую крышу частного дома. После этого стражи порядка в лице старших лейтенантов полиции Токтамысова Д. и Сайын А. забежали домой, разбудили спящего хозяина и вытащили газовый баллон на безопасное место. Собственноручно помогли потушить возгорание и обеспечили безопасность до приезда пожарной бригады", – сообщил начальник ДП Алматинской области, полковник полиции Бауржан Аленов.

Казахстанец, спасенный из пожара выразил свою благодарность полицейским и пожелали удачной службы в этом нелегком  и важном деле.

Читайте также

Посылку с живыми муравьями пытались незаконно ввезти в Алматы

839 новых профессий планируют включить в Нацклассификатор занятий РК

Нарушения на рынке "Алтын Орда": в бюджет взыскали почти 170 млн тенге

Зарина Жакупова
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Курс доллара резко упал на торгах 21 августа
ТикТок уборщица
Самая красивая уборщица улиц Таиланда назвала свой заработок
В Казахстане обновили критерии оценка знаний учащихся школ и колледжей
В Казахстане обновили критерии оценки знаний учащихся школ и колледжей
В Алматы начали действовать новые тарифы на проект в общественном транспорте
В Алматы ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления