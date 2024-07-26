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Пожар произошел в Алматинской области

Огонь , фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 18:46 Фото: МЧС РК
Пожар произошел на территории одного из частных жилых домов села Шалкар в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали пожарные, загорелось 20 тонн складированного сена.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар ликвидирован полностью. Пострадавших нет, причина устанавливается", – уточнили в МЧС РК.

Ранее крупный пожар произошел на рынке в Таразе: загорелись строительные материалы внутри трех металлических контейнеров.

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