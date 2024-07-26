Пожар произошел в Алматинской области
Фото: МЧС РК
Пожар произошел на территории одного из частных жилых домов села Шалкар в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Как проинформировали пожарные, загорелось 20 тонн складированного сена.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар ликвидирован полностью. Пострадавших нет, причина устанавливается", – уточнили в МЧС РК.
Ранее крупный пожар произошел на рынке в Таразе: загорелись строительные материалы внутри трех металлических контейнеров.
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