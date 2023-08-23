Жители Алматинской области заявили о фальсификации на выборах сельского акима

О многочисленных нарушениях со стороны избирательной комиссии заявили жители Балтабайского сельского округа в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Сельчане требуют отменить результаты голосования, сообщает Zakon.kz.

Жители Балтабайского сельского округа предполагают, что в прошлые выходные в ходе выборов акима, возможно, произошла фальсификация – подделка документов и вброс избирательных бюллетеней.

"На момент 20 августа в 15:30 было насчитано 310 голосов, а к 17:30 количество голосов резко увеличилось до 1129, что физически не могло произойти. Разница в 819 голосов за два часа. Население сел Актогай и Енбек, которые относятся к участку 143, составляет около 1470 избирателей. Отсюда следует, что около 80% избирателей присутствовали на выборах", – говорится в сообщении жителей.

На следующий день после голосования местные жители провели опрос среди населения и выяснили, что большинство сельчан не ходили на выборы акима. Вдобавок при проведении выборов на избирательном участке не работали камеры видеонаблюдения.



В районной избирательной комиссии не нашли повода отменить результаты выборов акима. Там считают, что все прошло в рамках закона.



"Никто из доверенных лиц в день выборов какие-либо акты о нарушениях не составлял и не вручал участковой избирательной комиссии. Факты фальсификации и подделки документов в день выборов, на которые указывают жители в своем обращении, не подтверждаются фото-, видео- и аудиофиксациями либо актами со стороны доверенных лиц. ​Изучив факты, считаем, что оснований для признания выборов акима Балтабайского сельского округа по избирательному участку №143 недействительными нет", – сообщили в территориальной избирательной комиссии.

Жители сельского округа не согласны с решением избиркома и уже записали обращение на имя президента Касым-Жомарта Токаева.

На последних выборах депутатов Мажилиса и маслихатов выявили 25 фактов нарушения законодательства.