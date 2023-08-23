Играл на баяне и пел в автобусе: юный талдыкорганец восхитил Казнет
Фото: Pixabay.com
В Казнете распространяют видео, на котором мальчик играет на баяне и поет в пассажирском автобусе, сообщает Zakon.kz
Пассажиры не только снимали ребенка на видео, но и подпевали ему. Сцена вызвала восхищение у казахстанцев.
Юный талдыкорганец спел песню великого казахского композитора Шамши Калдаякова и поэта Мухтара Шаханова "Арыс жағасында".
"Какой прекрасный голос, хороший мальчик. Пришел со своей гармонью и сразил всех в автобусе. Такие талантливые ребята есть у нас в Талдыкоргане," – пишут пользователи Сети.
Известно, что мальчик живет в Талдыкоргане и учится в одной из местных школ города. Занимается ли он музыкой профессионально, пока неизвестно.
Весной этого года в Астане пассажиров автобусов веселил "Д'Артаньян".
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