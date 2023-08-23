Играл на баяне и пел в автобусе: юный талдыкорганец восхитил Казнет

В Казнете распространяют видео, на котором мальчик играет на баяне и поет в пассажирском автобусе, сообщает Zakon.kz

Пассажиры не только снимали ребенка на видео, но и подпевали ему. Сцена вызвала восхищение у казахстанцев.





Юный талдыкорганец спел песню великого казахского композитора Шамши Калдаякова и поэта Мухтара Шаханова "Арыс жағасында".



"Какой прекрасный голос, хороший мальчик. Пришел со своей гармонью и сразил всех в автобусе. Такие талантливые ребята есть у нас в Талдыкоргане," – пишут пользователи Сети.

Известно, что мальчик живет в Талдыкоргане и учится в одной из местных школ города. Занимается ли он музыкой профессионально, пока неизвестно.

Весной этого года в Астане пассажиров автобусов веселил "Д'Артаньян".