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Играл на баяне и пел в автобусе: юный талдыкорганец восхитил Казнет

мальчик играл на баяне и пел в автобусе Фото: Pixabay.com
В Казнете распространяют видео, на котором мальчик играет на баяне и поет в пассажирском автобусе, сообщает Zakon.kz

Пассажиры не только снимали ребенка на видео, но и подпевали ему. Сцена вызвала восхищение у казахстанцев. 


Юный талдыкорганец спел песню великого казахского композитора Шамши Калдаякова и поэта Мухтара Шаханова "Арыс жағасында". 

"Какой прекрасный голос, хороший мальчик. Пришел со своей гармонью и сразил всех в автобусе. Такие талантливые ребята есть у нас в Талдыкоргане," – пишут пользователи Сети.

Известно, что мальчик живет в Талдыкоргане и учится в одной из местных школ города. Занимается ли он музыкой профессионально, пока неизвестно. 

Весной этого года в Астане пассажиров автобусов веселил "Д'Артаньян".

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Азат Жумаханов
Талдыкорган
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