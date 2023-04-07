О назойливых таксистах высказался глава аэропорта Алматы

Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой рассказал, как решает проблему с частными таксистами, доставляющими дискомфорт пассажирам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, это очередная задача, которую пока аэропорт не может решить.

"К сожалению, регулирование частных таксистов находится в компетенции властей. Мы часто контактируем с полицией, когда возникают проблемные ситуации. Также пытаемся сделать все возможное, чтобы решить этот вопрос, но это не наша компетенция". Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой

Глава воздушной гавани отметил, что лично встречался с работниками такси и пытался решить этот вопрос, но к единому мнению стороны не пришли.

"Я предлагал оформить все официально, чтобы это была единая компания, которая будет заниматься данными услугами, чтобы машины были единого стандарта и с униформой для комфорта для пассажиров. Но, к сожалению, пока мы не достигли консенсуса", – заявил Альп Эр Тунга Эрсой.

Ранее президент аэропорта Алматы рассказал, когда откроют новый терминал. Также предупредил алмаатинцев, что проблемы с пробками и нехваткой парковочных мест у аэропорта продолжатся до следующего года. Ровно столько нужно воздушной гавани, чтобы закончить все проекты.