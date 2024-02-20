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Не могут ни заехать, ни выехать: как будут решать проблему с пробками у аэропорта Алматы

zakon.kz Фото: zakon.kz
Президент аэропорта Алматы Аль Эр Тунга Эрсой рассказал, как планируют решать проблему с пробками на въезде в аэропорт, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, ситуация с пробками ухудшилась из-за строительных работ на территории аэропорта.

"Когда мы закончим терминал, особенно для международных перелетов, мы откроем дополнительный подъезд к дорогам. Второй момент – сама парковочная зона и дороги находятся в одном месте. Мы работаем с акиматом, чтобы поменять планировку, сделать новые направления. Мы хотим разбить, чтобы напрямую заезжали или к терминалам, или на внутреннюю парковку. А зона выезда будет только для машин, которые уходят на выезд", – рассказал президент аэропорта Алматы Аль Эр Тунга Эрсой .

Ранее президент аэропорта Алматы рассказал, что новый международный терминал уже готов на 87%, в июне 2024 года он начнет работать.

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