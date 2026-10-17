Жесткое столкновение на аль-Фараби в Алматы: два автомобиля снесли деревья
Авария произошла на пересечении проспекта аль-Фараби и улицы Маркова.
Оба автомобиля – Mercedes-Benz E-класса и Cadillac Escalade – двигались в западном направлении.
Перед перекрестком водитель Mercedes начал перестраиваться между машинами, авто занесло и оно боком выехало прямо перед Cadillac. Произошло столкновение.
От удара обе машины вылетели на разделительную аллею и снесли несколько деревьев.
Серьезных травм никто не получил.
Прибывшие на место медики осмотрели всех участников ДТП, однако госпитализация никому не потребовалась.
На месте происшествия работают сотрудники службы спасения Алматы.
Из-за аварии на проспекте Аль-Фараби образовался затор.
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