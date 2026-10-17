Жесткое столкновение на аль-Фараби в Алматы: два автомобиля снесли деревья

В Алматы два автомобиля столкнулись на проспекте аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении проспекта аль-Фараби и улицы Маркова.

Оба автомобиля – Mercedes-Benz E-класса и Cadillac Escalade – двигались в западном направлении.

Перед перекрестком водитель Mercedes начал перестраиваться между машинами, авто занесло и оно боком выехало прямо перед Cadillac. Произошло столкновение.

От удара обе машины вылетели на разделительную аллею и снесли несколько деревьев.

Серьезных травм никто не получил.

Прибывшие на место медики осмотрели всех участников ДТП, однако госпитализация никому не потребовалась.

На месте происшествия работают сотрудники службы спасения Алматы.

Из-за аварии на проспекте Аль-Фараби образовался затор.

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