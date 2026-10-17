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Происшествия

Жесткое столкновение на аль-Фараби в Алматы: два автомобиля снесли деревья

Жесткое столкновение на аль-Фараби в Алматы: два автомобиля снесли деревья, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 00:57 Фото: Zakon.kz
В Алматы два автомобиля столкнулись на проспекте аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении проспекта аль-Фараби и улицы Маркова.

Жесткое столкновение на аль-Фараби в Алматы: два автомобиля снесли деревья, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 00:57

Фото: Zakon.kz

Оба автомобиля – Mercedes-Benz E-класса и Cadillac Escalade – двигались в западном направлении.

Жесткое столкновение на аль-Фараби в Алматы: два автомобиля снесли деревья, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 00:57

Фото: Zakon.kz

Перед перекрестком водитель Mercedes начал перестраиваться между машинами, авто занесло и оно боком выехало прямо перед Cadillac. Произошло столкновение.

Жесткое столкновение на аль-Фараби в Алматы: два автомобиля снесли деревья, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 00:57

Фото: Zakon.kz

От удара обе машины вылетели на разделительную аллею и снесли несколько деревьев.

Жесткое столкновение на аль-Фараби в Алматы: два автомобиля снесли деревья, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 00:57

Фото: Zakon.kz

Серьезных травм никто не получил.

Жесткое столкновение на аль-Фараби в Алматы: два автомобиля снесли деревья, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 00:57

Фото: Zakon.kz

Прибывшие на место медики осмотрели всех участников ДТП, однако госпитализация никому не потребовалась.

Жесткое столкновение на аль-Фараби в Алматы: два автомобиля снесли деревья, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 00:57

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают сотрудники службы спасения Алматы.

Жесткое столкновение на аль-Фараби в Алматы: два автомобиля снесли деревья, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 00:57

Фото: Zakon.kz

Из-за аварии на проспекте Аль-Фараби образовался затор.

Ранее сообщалось, что бизнесмен на элитном спорткаре погубил мать двоих детей и избежал тюрьмы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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