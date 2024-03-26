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Законодательство РК

Пенсия-2024: кто и сколько получает в Казахстане

Пенсия-2024: кто и сколько получает в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 09:52 Фото: Zakon.kz
С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 616,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 193,8 млрд тенге, солидарной пенсии – 422,5 млрд тенге. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 марта 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 354 тыс. человек.

"Средний размер совокупной пенсии на 1 марта 2024 года составил 132 852 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 90 091 тенге, базовой пенсии – 42 761 тенге", – говорится в сообщении, распространенном 26 марта.

В Минтруда напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 65% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 85% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 105% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

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Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2024 года составил 132 346 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 810 тенге, базовой пенсии – 42 536 тенге.

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