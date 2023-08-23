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В Жетысу полицейские тестируют комплекс панорамной видеофиксации

авто Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области
На автодорогах региона в тестовом режиме запускается работа специализированных передвижных аппаратно-программных комплексов панорамной видеофиксации и определения скорости движения транспортных средств "Ekin Patrol G2", сообщает Zakon.kz.

Мобильные комплексы установлены на служебных автомашинах дорожно-патрульной службы и работают полностью в автоматическом режиме.

камеры

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Как поясняют патрульные полицейские, в так называемой "люстре" вмонтированы 9 камер видеонаблюдения, 10-ая установлена в салоне служебного авто. Производится фиксация превышения скоростного режима, выявление в автомобильном потоке числящегося в угоне автотранспорта и нарушений разметки на проезжей части, правил парковки и т.д.

тестирование комплекса видеофиксации

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

"Все нарушения фиксируются как в сопутствующем, так и встречном транспортном потоке. Угол обзора видеокамер мобильного комплекса составляет 360 градусов. Квитанции о штрафах будут направлять правонарушителям автоматически", – отметил начальник УМПС ДП Жетысуской области Кайсар Мухметов.
тестирование комплекса видеофиксации

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Согласно полицейскому анализу, большинство ДТП связано с сознательным невыполнением требований безопасности участниками дорожного движении. Среди них несоблюдение скоростного режима, очередности проезда, отсутствие права управления, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, управление транспортным средством в нетрезвом виде, превышение установленной скорости, нарушение требований сигнала светофора и другие.

Полиция призывает водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать ПДД РК. Отмечается, что в 290 аварий в регионе погибли 88 человек и еще 435 пострадали.

Ранее сообщалось, что на трассе Семей – Россия двое детей пострадали в серьезной аварии.

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