На трассе Семей – Россия двое детей пострадали в серьезной аварии

Два авто столкнулись на трассе Семей – РФ. Один водитель погиб на месте происшествия, двое детей госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло в Бородулихинском районе. 24-летний водитель, управляя авто Daewoo Espero, допустил лобовое столкновение со встречно движущимся автотранспортным средством Toyota Camry, под управлением 26-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Toyota Camry скончался на месте происшествия, двое его малолетних детей госпитализированы в больницу с различными травмами.

По данному факту начато досудебного расследование по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Ранее сообщалось, что водитель и пассажир иномарки Mazda погибли в результате лобового столкновения с самосвалом на трассе в Алматинской области.