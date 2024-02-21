За нарушителями в Астане будут следить по-новому

Фото: Zakon.kz

С 21 февраля 2024 года на дорогах города будут патрулировать пять экипажей, оснащенных мобильным аппаратно-программным комплексом Ekin Patrol G 2. Его основной целью является обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах Астаны, сообщает Zakon.kz.

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