За нарушителями в Астане будут следить по-новому
Фото: Zakon.kz
С 21 февраля 2024 года на дорогах города будут патрулировать пять экипажей, оснащенных мобильным аппаратно-программным комплексом Ekin Patrol G 2. Его основной целью является обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах Астаны, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы ДП столицы, программный комплекс может зафиксировать нарушения скоростного режима автомобилей, движущихся в противоположных и в одном направлении.
"Также через комплекс панорамного наблюдения с обзором сторон 360 градусов можно распознать находящиеся в розыске транспортные средства. Эта функция способствует оперативному реагированию на задержание таких автомобилей", – говорится в сообщении.
За счет мобильности и многофункциональности комплекса полицейские планируют фиксировать нарушения скоростного режима на участках улиц без стационарных камер регистрации нарушений.
"В целом внедряемые мероприятия позволят повысить уровень безопасности дорожного движения и контролировать обеспечение общественного порядка", – резюмируется в сообщении.
Ранее сообщалось, что новые спецподразделения появятся в казахстанской полиции.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript