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За нарушителями в Астане будут следить по-новому

новая система наблюдения за нарушителями Фото: Zakon.kz
С 21 февраля 2024 года на дорогах города будут патрулировать пять экипажей, оснащенных мобильным аппаратно-программным комплексом Ekin Patrol G 2. Его основной целью является обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах Астаны, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы ДП столицы, программный комплекс может зафиксировать нарушения скоростного режима автомобилей, движущихся в противоположных и в одном направлении.

"Также через комплекс панорамного наблюдения с обзором сторон 360 градусов можно распознать находящиеся в розыске транспортные средства. Эта функция способствует оперативному реагированию на задержание таких автомобилей", – говорится в сообщении.

За счет мобильности и многофункциональности комплекса полицейские планируют фиксировать нарушения скоростного режима на участках улиц без стационарных камер регистрации нарушений.

"В целом внедряемые мероприятия позволят повысить уровень безопасности дорожного движения и контролировать обеспечение общественного порядка", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что новые спецподразделения появятся в казахстанской полиции.

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Елена Беляева
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