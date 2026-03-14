Казахстан строит школы будущего: 217 объектов для 460 тысяч детей

За 2023-2025 годы в Казахстане в рамках национального проекта "Келешек мектептері" построено 217 школ нового формата более чем на 460 тысяч ученических мест.

По данным пресс-службы Министерства просвещения, новые школы помогают решить проблему нехватки мест, снизить нагрузку на действующие учебные заведения и обеспечить комфортные условия для сотен тысяч детей.

О запуске проекта президент Касым-Жомарт Токаев впервые заявил в 2022 году. Тогда глава государства подчеркнул, что качество среднего образования является важным фактором формирования успешной нации.

Главной задачей проекта стало строительство школ нового формата в городах и растущих населенных пунктах, где особенно ощущается нехватка учебных мест. Все школы оснащены современным оборудованием и мебелью, преимущественно отечественного производства.

Отдельное внимание уделялось сокращению разрыва между городскими и сельскими школами. Почти половина новых объектов расположена в сельской местности, что помогает обеспечить равный доступ к качественному образованию для детей вне зависимости от места проживания.

"Школы нового формата отличаются современной архитектурой и продуманной инфраструктурой. Их площадь на 15-20% больше типовых зданий, а уровень технического оснащения в четыре раза выше стандартного. В зависимости от потребностей регионов проект предусматривает школы различной вместимости, от 300 до 2500 мест, с учетом климатических и инфраструктурных особенностей территорий", – уточнили в ведомстве.

Важной частью проекта стало развитие инклюзивного образования. Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрены специализированные кабинеты с отдельными санитарными комнатами. В зданиях установлены лифты, пандусы и навигационные указатели, работают кабинеты психолога, логопеда и дефектолога. Впервые в практике школьного строительства в каждом блоке появились зоны отдыха для учеников и педагогов.

Известно, что школы оборудованы системами видеонаблюдения с выводом в центры оперативного управления, тревожными кнопками, звуковым оповещением, автоматической блокировкой дверей и лицензированной охраной.