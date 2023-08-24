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Астропрогноз: для кого осень станет наиболее благоприятным временем

Астропрогноз: для кого осень станет самым благоприятным временем Фото: pixabay
Известный астролог Тамара Глоба назвала тех, кто сможет достичь невероятных высот во всех видах деятельности этой осенью, сообщает Zakon.kz.

Сказочный успех она сулит Тельцам. Их ждет неземное счастье. Также осень для них будет полна новых приключений. Им будут сопутствовать финансовый успех и везение, которое поможет достичь невероятных высот.

По словам астролога, если воплотить в жизнь самые смелые проекты осенью, то Тельцов ожидает невероятное счастье.

Главное – правильно использовать благоприятное время и не бояться делать смелые шаги, отметила Глоба.

Ранее астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, к представителям которых в сентябре придет невероятная удача.

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