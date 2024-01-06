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Для кого наступивший год станет временем благоприятных перемен

Для кого наступивший год станет временем благоприятных перемен Фото: pixabay
Известный астролог Тамара Глоба рассказала, кому удача улыбнется в самых разных сферах, сообщает Zakon.kz.

Овнам предстоит продвинуться в карьере. Они смогут поучаствовать в ряде проектов, некоторые из которых окажутся непривычными. Однако астролог советует без раздумий браться за новые задачи — это благотворно скажется на вашем развитии. Уже во второй половине года новые наработки начнут приносить результаты и обернуться финансовой прибылью.

Выйти из длительного периода застоя и обрести новые перспективы смогут Близнецы. Это сразу отразится на внутренней уверенности представителей знака. Первая половина года будет посвящена началу новых проектов и постановке целей, вторая – их реализации и получению финансовых результатов.

С конца мая у Близнецов также случатся позитивные перемены в личной жизни – произойдет гармонизация существующих отношений, а одинокие представители знака могут встретить будущего спутника жизни.

Ранее астрологи отмечали завершение периода ретроградного Меркурия и начало нового этапа, в котором будет руководить Козерог, настроенный на успех.

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