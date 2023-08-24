Досаев о некачественном ремонте дорог: Вы же знаете, откуда руки растут

Житель Наурызбайского района Алматы 24 августа 2023 года на встрече с градоначальником пожаловался Ерболату Досаеву на некачественный ремонт дорог, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алматинец рассказал, что три года назад на ул. Досмухамедова провели канализацию, но после плохо заделали дорогу.

"Нам пришлось буквально каждые три месяца писать заявления в акимат Алматы и Наурызбайского района. Четыре раза делали ремонт, и все равно дорога сильно проседает, люки возвышаются. Непонятно, как и кто принимал эту дорогу", – сказал житель Наурызбайского района.

Аким района Назира Тогизбаева ответила, что на дороге действительно есть траншейные провалы. Подрядчиком была компания "Алматыинжстрой". В связи с этим она пообещала, что дорогу переделают в рамках гарантийных обязательств.

"Я хочу назвать базовую причину. Когда у нас идет замена, модернизация или укладка новых трасс, в ранних проектах просто рыли траншею и закапывали. С этого года мы все проекты поменяли, и теперь у нас подрядчики, когда прокладывают сети водоснабжения или канализации, закатывают всю улицу по ширине. Такие недоделки, которые есть, мы в рамках гарантийного ремонта проследим, чтобы сделали нормально. Потом вместе с акиматом примем", – добавил аким Алматы Ерболат Досаев.

Алматинец все же уточнил, почему нельзя с первого раза сделать дорогу качественно, чтобы потом ее не переделывать по несколько раз.

"По старой пословице: вы же знаете, откуда руки растут. Поэтому мы поднимаем требования к подрядчикам для того, чтобы они могли качественно выполнять свою работу. Честно скажу, город выделяет достаточно денег на ремонт дорог. Вопрос лишь в качестве работы подрядчиков. И в этом у меня большие ожидания от нового закона по государственным закупкам, в котором мы сможем эти проблемы решить", – заявил Ерболат Досаев.

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