Досаев пообещал снизить скорость на двух улицах в Алматы

Жители Алматы пожаловались Ерболату Досаеву на шум по проспекту Достык из-за автогонщиков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На встрече с акимом жители улицы Ладушкина, 65 обратились с просьбой предпринять меры в отношении автогонщиков, которые нарушают покой жителей.

"Начиная с весны, в ночное время по проспекту Достык начинается настоящая гонка среди молодежи. Грохот, рев моторов машин и громкая музыка мешают спать. Просим вас разобраться с нарушителями тишины", – сказал житель.

Ерболат Досаев ответил, что ранее уже поручал Департаменту полиции установить по проспекту Достык и улице Керей-Жанибек хандар камеры "Сергек", которые должны частично решить проблему.

"Ответственность за нарушение тишины и покоя в ночное время никто не отменял. Скорость там (на проспекте Достык и улице Керей-Жанибек хандар. – Прим. ред.) ограничим. Уверен, камеры видеонаблюдения повлияют на ситуацию", – ответил Ерболат Досаев.

Ранее акиму Алматы пожаловались на стройку в русле реки Есентай и работу подрядных организаций, занимающихся уборкой снега.

