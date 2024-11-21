Суд взыскал с экс-руководителя Басаманского лесхоза 21 млрд тенге за масштабный пожар

Суд взыскал 21 млрд тенге с бывшего руководителя Басаманского учреждения лесного хозяйства Асхата Жакашева. Об этом 21 ноября 2024 года рассказали в Верховном суде Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что экс-руководитель Басаманского лесхоза Асхат Жакашев, злоупотребляя своими должностными полномочиями, несмотря на установленный запрет на пребывание людей на территории лесного фонда Костанайской области летом, в период высокой пожарной опасности, незаконно разрешил частным бригадам находиться в лесу и производить лесозаготовку.

"В результате 2 сентября 2022 года из-за неисправности техники бригад произошел масштабный пожар, охвативший территорию Басаманского и Семиозерного лесных хозяйств, а также сел Аманкарагай и Озерное Аулиекольского района". Пресс-служба ВС РК

Костанайский горсуд рассмотрел иск уполномоченного органа к Жакашеву и его супруге о возмещении в доход государства ущерба, признании общей долевой собственностью имущество и обращении взыскания на ½ долю Ж.

Ранее Костанайским облсудом Жакашев был признан виновным по п. 3 ч. 4 ст. 361 УК и приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы c пожизненным запретом занимать руководящие должности на госслужбе.

Также судом установлено, что работа лесозаготовителей в лесу в пожароопасный период по незаконному разрешению Жакашева повлекла за собой масштабный пожар, вследствие которого пострадал растительный и животный мир, уничтожено более 32 тыс. га лесных массивов.

"Суд удовлетворил иск частично: с ответчика взыскан ущерб в доход государства в 21 млрд 436 млн тенге, в областной бюджет – 18 млрд тенге и районный – 326 млн тенге. Требование в части установления общей долевой собственности и обращения взыскания на ½ долю у супруги Д. суд посчитал преждевременным". Пресс-служба ВС РК

Решение суда не вступило в законную силу.

2 сентября 2022 года в Костанайской области разгорелось несколько природных пожаров, площадь которых 4 сентября превысила 43 тыс. га. Общая площадь лесного хозяйства составляет 107 257 га. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб.