188 акмолинских школ готовы к новому учебному году

В Акмолинской области ведется комплексная работа, направленная на дальнейшее повышение качества образования.

О том, какая работа ведется в данном направлении, стало известно на выездном пресс-туре для представителей СМИ, организованном Департаментом по обеспечению качества в сфере образования и Управлением образования Акмолинской области. Журналисты посетили Зерендинский и Бурабайские районы, где школы полностью готовы к началу нового учебного года.

Сообщается, что в модернизацию школ входит 6 направлений: проведение капитальных ремонтов, приобретение предметных кабинетов, обновление школьной мебели, модернизация библиотек и столовых, улучшение условий безопасности, это пожарная и антитеррористическая безопасность.

"Проведены работы по капитальному и текущему ремонту школ, закуп художественной литературы и приобретение учебного и технологического оборудования, обновление школьной мебели и обеспечение безопасности: установка турникетов, тревожных кнопок, обновление камер видеонаблюдения, перевод объектов на специализированную охрану. В период 2021-2022 годы модернизация проведена в 188 школах. На 2023 год продолжается работа по модернизации 94 школ", – сообщил руководитель Управления образования Акмолинской области Шокан Оразалин.

Фото: пресс-служба УО Акмолинской области

Первым объектом посещения стала общеобразовательная школа села Шагалалы Зерендиского района, которая была построена в 1965 году.

"Проведен капитальный ремонт школы и благоустройство территории за счет местного бюджета. Также сделан капремонт одноэтажного здания, заменена кровля, оконные блоки, произведен ремонт системы отопления, заменены полы и электропроводка, сделана штукатурка стен. В школе 27 кабинетов, из них 20 оснащены современным техническим оборудованием. Особенно радуются тач-панели, при помощи которой дети могут рисовать, открывать приложения и заниматься более интересным способом. Благодаря высокоскоростному интернету есть возможность получать знания новыми методами. К примеру, с помощью тач-панели урок географии проходит интересно и динамично, на экране все страны выделены разными цветами, и детям намного интереснее обучаться таким способом. Также в этом году у нас открылся коворкинг-центр, чтобы ученики могли с пользой проводить досуг", – сообщил директор школы села Шагалалы Жәнібек Нуршарип.

Фото: пресс-служба УО Акмолинской области

Вторым объектом стала общеобразовательная школа №5 города Щучинска, которая была построена в 1975 году. По словам руководства, капитальный ремонт был произведен впервые, чему очень рад весь коллектив и учащиеся.

"В нашей школе был проведен ремонт по программе "Дорожная карта занятости". Модернизация школы стала радостной новостью для всех нас. В здании был проведен сложный капитальный ремонт, полностью заменены инженерные сети, обновлен фасад здания, появилась новая столовая, в которой планируем одновременно кормить 60 детей. Помимо общего ремонта здания, произведено благоустройство и озеленение территории. Приобретено современное оборудование, мультимедийный кабинет и интерактивная доска", – акцентировал директор школы Куанышбек Шаяхметов.

Общеобразовательная школа им. Досова села Катарколь Бурабайского района, помимо 100%-ного ремонта, полностью оснащена современным школьным оборудованием. Как сообщило руководство объекта, после ремонта здание преобразилось и получило новую жизнь.

"Здание 1971 года, обучается 385 учеников, есть мини-центр на 75 мест. Всего трудится 121 учитель. Недавно наша школа была заменена на 100%: обновлены окна, двери, потолки, стены. Все кабинеты – новой модификации. В них установлена новая португальская мебель и техническое оснащение", – сообщил директор школы Серикпай Мусин.

Фото: пресс-служба УО Акмолинской области

Помимо школ, не остались в стороне общежития, где будут проживать акмолинские студенты. Высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма города Щучинска в скором времени завершит капитальный ремонт общежития за счет областного бюджета, где обучается более 500 студентов.

"Были проведены работы по замене полов полностью, электричества, водопровода и отопления, канализации, была утеплена кровля, оштукатурены стены, заменены дверные проемы, установлена система видеонаблюдения, заменена система пожарной сигнализации. Все работы подходят к завершению, выполнено 95% озвученных работ", – сообщил директор колледжа Азамат Кожаков.

В районах Акмолинской области запланирована модернизация 470 школ, по 94 школы ежегодно. На текущий год в 81 объекте образования провели капитальные ремонты.

Автор: Алма Байгужина