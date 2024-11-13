В Акмолинской области создадут свыше 3000 новых мест дошкольного образования

В регионе ведется комплексная работа, направленная на повышение качества образования и создание комфортных условий для учащихся, в том числе, особый упор делается на дошкольное обучение.

В Акмолинской области функционируют 595 дошкольных организаций, которые посещают 37 745 детей, из них 436 ходят в государственные, 159 – в частные. Имеется 264 детских сада и 331 мини-центр. К слову, охват в возрасте 2-6 лет дошкольным воспитанием и обучением составляет 93,0%, план до конца текущего года – охватить 93%.

"На сегодняшний день очередность от 2 до 6 лет составляет 3147 мест. Согласно пошаговому плану ввода и открытия дошкольных организаций на 2024-2025 годы, в текущем году планируется создать 1623 новых места, а именно открыть 10 дошкольных организаций на 1381 место и расширить 7 действующих дошкольных организаций на 242 места. С начала текущего года создано 1241 новое место: введено в эксплуатацию два государственных детских сада на 446 учащихся и 7 частных на 626. Расширены 4 государственных дошкольных организации на 59 дошколят и две частных на 110 мест", – пояснили в Управлении образования Акмолинской области.

Сообщается, что до конца года планируется создать еще 382 новых места за счет частного бизнеса городе Косшы. К тому же в этом году уже создано еще 1241 место по области, в том числе за счет нового строительства.

"В 2024 году был построен ряд дошкольных организаций по современным стандартам. Распахнули свои двери государственный специальный детский сад "Аяла" в городе Кокшетау на 166 мест, также ясли-сад "Нұрсая" в селе Красный Яр, в котором обучаются 280 детей. До конца текущего года ожидаем создание еще 382 новых мест. Эти меры позволят довести охват детей в возрасте от 2-х до 6-ти лет до 93%. Более того, в области ведется строительство трех детских садов по 280 мест каждый в селе Караоткель Целиноградского района, городах Косшы и Кокшетау, которое завершится в 2025 году", – проинформировали в Управлении образования Акмолинской области.

Как уведомили в ведомстве, ввод новых садов в следующем году позволит создать и улучшить условия воспитания дошкольников. К тому же продолжается поддержка детей из социально уязвимых семей, на сегодня 9693 ребенка в детских садах получают бесплатное питание за счет областного бюджета.

Стоит отметить, что в 2023 году за счет строительства открыты ясли-сад "Ай-Көркем" на 280 мест в селе Коянды при отделе образования по Целиноградскому району и мини-центр при общеобразовательной школе № 9 в городе Кокшетау на 80 мест. В Управлении образования заверили, что в дальнейшем работа, направленная на улучшение качества образования и создание комфорта для учащихся, будет продолжена.