Суицид солдата-срочника: в Жамбылской области вынесли приговор военному

В Военном суде Шымкентского гарнизона 24 августа огласили приговор в отношении сержанта пограничной заставы, сообщает Zakon.kz.

Cержанта пограничной заставы обвиняли в вымогательстве с применением насилия и в превышении власти. Также ему предъявили обвинение в доведении до самоубийства военнослужащего .

Суд установил, что Н., проходил службу по контракту на пограничной заставе, занимая должность руководителя мобильной группы.

"В августе 2022 года он узнал, что военнослужащие, нарушая устав Вооруженных сил, самовольно поменяли посты в наряде. Н., использовав данный повод, стал вымогать деньги у рядового К., который перечислил денежную сумму на банковский счет подсудимого", – говорится в сообщении суда.

Также Н. обнаружил, что военнослужащие Б., К., А. распивали спиртные напитки на территории пограничной заставы, превышая свои служебные полномочия, нанес им телесные повреждения.

Отмечается, что вина подсудимого по совершению указанных деяний доказана показаниями потерпевших, свидетелей, осмотром вещественных доказательств, в том числе выпиской с банковского счета, видеозаписью, изъятой с пограничной заставы и другими материалами уголовного дела.

Вместе с тем, в суде вина подсудимого в части доведения до самоубийства военнослужащего Б. не нашла своего подтверждения.

Н. обвинялся в том, что он систематически и безосновательно предъявлял претензии к своему подчиненному Б., унижал его честь и достоинство.





"Однако, как установлено судом, подсудимый находился на территории заставы всего восемь дней, из которых встречался с потерпевшим всего несколько раз и не мог за столь короткий срок создать негативную обстановку для суицида. Совокупность доказательств исключает вину подсудимого в этом деянии", – говорится в сообщении.

Приговором суда Н. признали виновным и осудили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.



Приговор не вступил в законную силу.



19 августа 2022 года покончил с собой военнослужащий из Атырау, отбывавший службу в Жамбылской области. Бекбол Мираш – уроженец села Миялы Кызылкогинского района. О происшествии сообщила общественный деятель Бибигуль Рамазан. 18-летнего Бекбола призвали в армию весной 2022 года. Его направили на службу в Жамбылскую область.

Первой версией самоубийства стала ссора с любимой девушкой. Однако позже девушка солдата выступила с опровержением этой версии.

Позже подозреваемым признали сержанта-контрактника этого отделения Айбека Нуртаева. Его обвиняли в части 2 статьи 451 УК – "Превышение власти, повлекшие тяжкие последствия".

Адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил на пресс-конференции. Там он заявил, что не собирается давить на следствие, однако вынужден рассказать о подробностях дела.