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Законодательство РК

Сержанту погранслужбы в Шымкенте дали семь лет колонии за доведение солдата до суицида

Сержанту пограничной службы дали семь лет колонии за доведение солдата до суицида Фото: freepik
Судебная коллегия по уголовным делам отменила решение военного суда Шымкентского гарнизона и приговорила сержанта пограничной заставы к семи годам колонии. Военного обвиняли в вымогательстве с применением насилия, превышении власти и доведении до самоубийства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Военного суда РК, ранее военный суд Шымкентского гарнизона рассмотрел дело в отношении сержанта пограничной заставы. Военнослужащего обвиняли в вымогательстве с применением насилия (п. 1 ч. 2 ст. 194 УК) и в превышении власти (ч. 1 ст. 451 УК). Также ему предъявили обвинение в доведении до самоубийства (ч. 2 ст. 451 и п. 1 ч. 2 ст. 105 УК). По первым двум обвинениям его признали виновным и приговорили к трем с половиной годам лишения свободы, но обвинение в доведении до суицида доказать не смогли.

Суд установил, что сержант служил на пограничной заставе по контракту. Он занимал должность руководителя мобильной группы. В августе 2022 года он узнал, что другие военнослужащие на заставе самовольно поменяли посты в наряде, тем самым нарушим устав. После этого сержант стал вымогать у одного из рядовых-нарушителей деньги. Солдат перечислил сумму, которую требовал вымогатель, на его банковский счет.

Кроме того, сержант уличил трех военнослужащих погранслужбы в том, что они пили спиртное на территории заставы, и избил их, тем самым превысив служебные полномочия. Позднее он неоднократно унижал одного из солдат, из-за чего в конечном счете военнослужащий покончил с собой.

"Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, осмотром вещественных доказательств, в том числе выпиской с банковского счета, видеозаписью, изъятой с пограничной заставы и другими материалами уголовного дела", – подчеркнули в пресс-службе Военного суда.

Пересмотрев приговор гарнизонного суда в Шымкенте, судебная коллегия по совокупности преступлений приговорила сержанта погранслужбы к семи годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

15 ноября министр обороны Руслан Жаксылыков заявил, что дедовщины как социального явления в казахстанской армии больше не существует.

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