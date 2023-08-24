Проект "Гостевая семья" внедрят во всех районах ВКО

Получивший много положительных откликов проект "Гостевая семья" распространят по всем районам Восточного Казахстана. Однако прежде будут учтены возможности каждого из них. Также во внимание возьмут мнение преподавателей области.

Об этом стало известно во время открывшейся сегодня региональной Августовской конференции педагогов, передает корреспондент Altaynews.kz.

"Мы продолжим начатые программы по повышению качества обучения, полиязычию, гостевой семье. Последний проект – одно из наших ноу-хау, им заинтересовались даже в других регионах страны. На следующий год мы распространим его по всем районам ВКО с учетом возможностей каждого из них, а также мнений педагогов", – сказал аким области Ермек Кошербаев на конференции.

Проект "Гостевая семья" запустили в этом году. В его рамках школьники отправились на каникулы в Катон-Карагайский район для изучения казахского языка. В проекте приняли участие 67 подростков из пяти районов области. В течение 20 дней они проживали в семьях сельчан и обучались языку.





"Каждый день был насыщенным: обучение, экскурсии, посещение музеев, просмотры фильмов, различные квесты, дискотеки… Мы научились готовить национальные блюда, делали курт, баурсаки, играть на национальных инструментах. В нашей семье было хозяйство, и я даже пробовала доить коров. Очень жаль, что мы гостили только 20 дней, я бы с удовольствием осталась на все лето", – поделилась впечатлениями участница проекта Маргарита Проходова.

Кроме обучения языку дети познакомились с природой и культурой края. Ребята участвовали в спортивных состязаниях, посетили национальный парк и побывали на раскопках в Долине царей.