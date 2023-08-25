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Какие улицы в Алматы будут перекрыты из-за ремонта дорог

Улицы перекроют в Алматы Фото: Zakon.kz
Управление городской мобильности Алматы сообщило о том, что в городе продолжаются дорожно-ремонтные работы, по завершении которых доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с текущих 86% до 89%, сообщает Zakon.kz.

В Алматы в связи со средним ремонтом будут частично перекрыты улицы Тлендиева и Шаляпина в ночь на 25 августа, сообщается в Telegram-канал Almaty Joly.

В акимате рассказали, что по итогам обследования улично-дорожной сети в план среднего ремонта был включен участок улицы Тлендиева – от улицы Сатпаева до улицы Толе би протяженностью 1,7 км.

"С 23:00 24 августа до 06:00 25 августа в связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия будет полностью перекрыто движение по улице Тлендиева на участке – от улицы Сатпаева до проспекта Абая. Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицу Сатпаева, улицу Брусиловского и проспект Абая", – говорится в сообщении.

Во избежание ДТП и организации дорожного движения на указанном участке улиц будут задействованы два экипажа полка патрульной полиции.

Кроме того, в южной столице продолжается средний ремонт по улице Шаляпина. По информации акимата, в план среднего ремонта был включен участок улицы Шаляпина – от улицы Берегового до улицы Ашимова протяженностью 4 км. Между тем от улицы Ашимова до улицы Яссауи ремонт завершен и полностью открыто движение.

С 23:00 24 августа до 06:00 25 августа в связи с проведением среднего ремонта будет полностью перекрыто движение по северной стороне улицы Шаляпина – от улицы Яссауи до улицы Берегового. По южной стороне будет организовано реверсивное движение.

Из-за возобновления строительства LRT в Астане перекроют улицу Сыганак. В рамках реализации проекта LRT в Астане начнут работы по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Сыганак на перекрестках с улицей Сауран и улицей Акмешит. 

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