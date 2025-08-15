#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Общество

Улица Шевченко в Алматы будет перекрыта из-за ремонта

Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 17:29 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы продолжаются дорожные работы. Так, в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Шевченко вводятся временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, размещенным в Telegram-канале Almaty_Joly, с 22:00 15 августа до 6:00 16 августа движение будет перекрыто на участке от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Ранее сообщалось, что в городе на 24 дня частично ограничат движение по ул. Яссауи в Ауэзовском районе.

Также в Бостандыкском районе ограничат движение на пересечении Розыбакиева и Байкадамова из-за реконструкции теплотрассы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Астане перекресток рядом с монументом "Байтерек" станет недоступным вечером
Общество
18:05, Сегодня
В Астане перекресток рядом с монументом "Байтерек" станет недоступным вечером
1400 домов в Шымкенте получили доступ к природному газу
Общество
16:58, Сегодня
1400 домов в Шымкенте получили доступ к природному газу
Медицина в шаговой доступности: в Сандыктауском районе возводят новую амбулаторию для жителей десяти сел
Общество
16:35, Сегодня
Медицина в шаговой доступности: в Сандыктауском районе возводят новую амбулаторию для жителей десяти сел
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: