Улица Шевченко в Алматы будет перекрыта из-за ремонта

В Алматы продолжаются дорожные работы. Так, в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Шевченко вводятся временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, размещенным в Telegram-канале Almaty_Joly, с 22:00 15 августа до 6:00 16 августа движение будет перекрыто на участке от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Ранее сообщалось, что в городе на 24 дня частично ограничат движение по ул. Яссауи в Ауэзовском районе.

Также в Бостандыкском районе ограничат движение на пересечении Розыбакиева и Байкадамова из-за реконструкции теплотрассы.