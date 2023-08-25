Залповые ливни накрыли Астану: за вечер выпала месячная норма осадков

В связи с повсеместным потопом в очистке столицы задействовано более 100 единиц техники, машины и мотопомпы, сообщает Zakon.kz.

Больше месячной нормы осадков выпало в Астане за вечер, сообщается на сайте акимата Астаны. По данным Казгидромета, вечером 24 августа, в столице выпало 42 мм осадков при месячной норме 31 мм осадков.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме. В работах задействованы более 100 единиц спецтехники.





"Один из основных участков, который сегодня подтопило – проспект Улы Дала. Здесь строятся очистные сооружения, проект еще не завершен. Вопрос строительства сетей ливневой канализации и очистных сооружений находится на контроле акимата города. Ранее удалось решить проблему с подтоплениями на более 200 проблемных участках", – сказано в сообщении акимата.

В этом году в столице планируют построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.

Из-за наводнения в Астане уволили директора Elorda eco system.

