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Законодательство РК

Выпавшие в Астане осадки превысили месячную норму

Выпавшие в Астане осадки превысили месячную норму Фото: gov.kz
В Астане, по данным РГП "Казгидромет", с 1 по 12 февраля 2024 года выпало более 22 мм осадков. Это больше месячной нормы на 5 мм, сообщает Zakon.kz.

По данным столичного акимата, менее чем за две недели столичные коммунальные службы вывезли более 1,1 млн кубометров снега.

"В городе несколько дней шел обильный снег, который сопровождался сильными буранами. В связи с дождем и резким перепадом температур на дорогах и тротуарах образовалась наледь. Коммунальные службы работают в усиленном круглосуточном режиме: как по вывозу снега, так и по очистке дорог и тротуаров от наледи, посыпке реагентами (песко-соляной смесью)".Пресс-служба акимата Астаны

За прошедшую ночь коммунальные службы вывезли из столицы почти 38 тыс. кубометров снега, или более 2,7 тыс. большегрузов. С утра в снегоуборочных работах по городу задействовано свыше 2,4 тыс. дорожных рабочих и около 1,5 тыс. единиц спецтехники.

"Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны за город 325,7 тыс. рейсов вывезли более 4,4 млн кубометров снега", – уточнили в пресс-службе акимата Астаны.

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