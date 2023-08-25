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ДЧС Алматы обратился к горожанам из-за гари

В ДЧС прокомментировали задымленность Алматы Фото: unsplash
Пожарные 25 августа ликвидировали сложный пожар на складе в Жетысуском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС Алматы, горел склад с высокой горючей загрузкой, из-за этого в городе наблюдается смог и запах гари. Отмечается, что склад вместимостью около 4000 куб. м был заполнен ламинатом на примерной площади  2500-2700 кв. м. 

"Из-за пожара на складе с высокой горючей загрузкой S=295 м2 по ул. Суюнбая, 50, который был ликвидирован ночью, наблюдается задымленность", – говорится в сообщении.

В ведомстве попросили горожан сохранять спокойствие, носить маски. Людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым людям не рекомендуют выходить из дома. Особенно тем, кто живет рядом с местом пожара. 

При этом в ДЧС Алматы уточняют, что угрозы жизни и здоровью нет – это остаточные явления от пожара.

В Алматы ночью 25 августа горел склад со стройматериалами. 

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