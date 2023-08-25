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Запах гари и смог в Алматы: ночью горел склад

Запах гари и смог в Алматы: ночью горел склад Фото: ДЧС Алматы
В Алматы ночью 25 августа горел склад со стройматериалами, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС, пожарные ликвидировали сложный пожар на складе Жетысуского района.  

"25 августа в 01:36 силы и средства ДЧС направили по повышенному рангу по адресу: Жетысуский район, пр. Суюнбая, 50 на сообщение о пожаре в складах", – говорится в сообщении.

По прибытии в 01:44 первые подразделения обнаружили горение склада ангарного типа открытым пламенем на S=295 м2. Из-за высокого теплового воздействия погнулась металлическая обшивка склада, создалась угроза перехода огня на соседние склады. 

Запах гари и смог в Алматы: ночью горел склад

Фото: ДЧС Алматы

"На месте создали два участка тушения пожара, введены ручные и лафетные стволы на тушение и защиту и охлаждение соседних складов, бензорезом производилось вскрытие накаленных конструкций. Тушение пожара осложнялось высокой горючей загрузкой ангара (в нем находились стройматериалы – ламинат и др.)", –  говорится в сообщении. 

По информации ведомства, тушение пожара осложнялось угрозой поражения электричеством личного состава из-за наличия электрических проводов с высоким напряжением.


 "Объект был обесточен прибывшими службами РЭС. Пожарные работали с соблюдением ТБ. Пожар локализовали в 02:21( это 37 минут с момента прибытия) и ликвидировали в 04:40", – рассказали в ДЧС. 

На месте были задействованы силы и средства ДЧС: более 60 чел. л/с и 16 ед. техники. Ликвидации пожара способствовала равномерная подача стволов по всему периметру пожара.

В настоящее время разборка и проливка конструкций продолжается. 



12 августа в Алматы горели склады. 

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Анастасия Стативкина
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