Запах гари и смог в Алматы: ночью горел склад

В Алматы ночью 25 августа горел склад со стройматериалами, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС, пожарные ликвидировали сложный пожар на складе Жетысуского района.

"25 августа в 01:36 силы и средства ДЧС направили по повышенному рангу по адресу: Жетысуский район, пр. Суюнбая, 50 на сообщение о пожаре в складах", – говорится в сообщении.

По прибытии в 01:44 первые подразделения обнаружили горение склада ангарного типа открытым пламенем на S=295 м2. Из-за высокого теплового воздействия погнулась металлическая обшивка склада, создалась угроза перехода огня на соседние склады.

Фото: ДЧС Алматы

"На месте создали два участка тушения пожара, введены ручные и лафетные стволы на тушение и защиту и охлаждение соседних складов, бензорезом производилось вскрытие накаленных конструкций. Тушение пожара осложнялось высокой горючей загрузкой ангара (в нем находились стройматериалы – ламинат и др.)", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, тушение пожара осложнялось угрозой поражения электричеством личного состава из-за наличия электрических проводов с высоким напряжением.





"Объект был обесточен прибывшими службами РЭС. Пожарные работали с соблюдением ТБ. Пожар локализовали в 02:21( это 37 минут с момента прибытия) и ликвидировали в 04:40", – рассказали в ДЧС.

На месте были задействованы силы и средства ДЧС: более 60 чел. л/с и 16 ед. техники. Ликвидации пожара способствовала равномерная подача стволов по всему периметру пожара.



В настоящее время разборка и проливка конструкций продолжается.









12 августа в Алматы горели склады.