80 авто горели в Алматы с начала года: ДЧС обратился к горожанам
По данным Департамента по ЧС Алматы, в 2022 году число горения авто составляло 65. Текущий год обогнал предыдущий только за 9 месяцев.
Также 5 фактов пожаров произошли с авто с газобаллонным оборудованием, где причиной возгораний послужила неисправность топливной системы. Получили ожоги и травмы 4 водителя и пассажиры.
- 10 января горела "Лада Гранта", 2021 года выпуска, по ул. Ырысты Алатауского района, где произошло горение багажного отсека, в котором было установлено ГБО. 23-летний водитель получил ожоги обеих кистей рук средней степени тяжести, в дальнейшем от госпитализации отказался.
- 3 июня в 3:00 по пр. аль-Фараби, уг. ул. Розыбакиева пожарные потушили загоревшуюся Toyota Land Cruiser, 2003 года выпуска. Причиной пожара стал взрыв газовоздушной смеси, в результате пожара получили ожоги двое – 30- и 32-летний мужчины. Оба обратились в медучреждения.
- 30 июня в результате пожара автомобиля марки "Мерседенс-Бенц-190" 1991 года выпуска по ул. Жусанды Алатауского района получил 30% термический ожог тела 67-летний пожилой владелец. Он был госпитализирован в БСМП. Причиной пожара послужила вспышка газовоздушной смеси из-за открытого источника огня.
По словам ДЧС, особенно опасны возгорания автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием, на закрытых стоянках (встроенных и пристроенных к жилым и общественным зданиям) и подземных паркингах торговых.
В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности стоянка автомобилей с ГБО в паркингах, в зданиях, расположенных ниже уровня земли автостоянок и помещений закрытого типа, не допускается.
"При этом основными причинами подобных пожаров являются установка газобаллонного оборудования "кустарным способом", производство работ неквалифицированными специалистами с нарушением технологического процесса, а также отсутствие должного обслуживания", – пишут в ДЧС Алматы.
Также спасатели провели рейдовые мероприятия с владельцами "авто на газе".
В департаменте акцентировали внимание на то, что ГБО нужно устанавливать в профессиональных точках. При наличии ГБО необходимо установить сертификат на него, своевременно обслуживаться на специализированных СТО.
Спасатели поделились механизмом действий при утечке газа в автомобиле:
- остановить авто в малолюдном месте;
- выключить зажигание;
- закрыть расходный вентиль;
- высадить пассажиров;
- переключиться на бензин и следовать на специализированную станцию технического обслуживания.
При пожаре необходимо незамедлительно выключить зажигание, закрыть расходный вентиль, сообщить о случившемся на пульт 101 или 112 и до приезда пожарных подразделений попытаться ликвидировать возгорание при помощи огнетушителя или песка.