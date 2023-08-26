80 авто горели в Алматы с начала года: ДЧС обратился к горожанам

С начала года по 25 августа по городу Алматы зарегистрировали 80 пожаров транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента по ЧС Алматы, в 2022 году число горения авто составляло 65. Текущий год обогнал предыдущий только за 9 месяцев.

Также 5 фактов пожаров произошли с авто с газобаллонным оборудованием, где причиной возгораний послужила неисправность топливной системы. Получили ожоги и травмы 4 водителя и пассажиры.

10 января горела "Лада Гранта", 2021 года выпуска, по ул. Ырысты Алатауского района, где произошло горение багажного отсека, в котором было установлено ГБО. 23-летний водитель получил ожоги обеих кистей рук средней степени тяжести, в дальнейшем от госпитализации отказался.

3 июня в 3:00 по пр. аль-Фараби, уг. ул. Розыбакиева пожарные потушили загоревшуюся Toyota Land Cruiser, 2003 года выпуска. Причиной пожара стал взрыв газовоздушной смеси, в результате пожара получили ожоги двое – 30- и 32-летний мужчины. Оба обратились в медучреждения.

30 июня в результате пожара автомобиля марки "Мерседенс-Бенц-190" 1991 года выпуска по ул. Жусанды Алатауского района получил 30% термический ожог тела 67-летний пожилой владелец. Он был госпитализирован в БСМП. Причиной пожара послужила вспышка газовоздушной смеси из-за открытого источника огня.

По словам ДЧС, особенно опасны возгорания автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием, на закрытых стоянках (встроенных и пристроенных к жилым и общественным зданиям) и подземных паркингах торговых.

В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности стоянка автомобилей с ГБО в паркингах, в зданиях, расположенных ниже уровня земли автостоянок и помещений закрытого типа, не допускается.

"При этом основными причинами подобных пожаров являются установка газобаллонного оборудования "кустарным способом", производство работ неквалифицированными специалистами с нарушением технологического процесса, а также отсутствие должного обслуживания", – пишут в ДЧС Алматы.

Также спасатели провели рейдовые мероприятия с владельцами "авто на газе".

В департаменте акцентировали внимание на то, что ГБО нужно устанавливать в профессиональных точках. При наличии ГБО необходимо установить сертификат на него, своевременно обслуживаться на специализированных СТО.



Спасатели поделились механизмом действий при утечке газа в автомобиле:

остановить авто в малолюдном месте; выключить зажигание; закрыть расходный вентиль; высадить пассажиров; переключиться на бензин и следовать на специализированную станцию технического обслуживания.

При пожаре необходимо незамедлительно выключить зажигание, закрыть расходный вентиль, сообщить о случившемся на пульт 101 или 112 и до приезда пожарных подразделений попытаться ликвидировать возгорание при помощи огнетушителя или песка.