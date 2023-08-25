Кризисный центр для жертв бытового насилия открыли в Семее

Уютный дом, временное пристанище для женщин и детей, ставших жертвами домашнего тирана, открылся сегодня в Семее. Здесь созданы все условия не только для того, чтобы "переждать бурю", но и пройти курс реабилитации, восстановить документы и найти работу, если в этом возникнет необходимость.

В июне 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству открыть кризисные центры по защите женщин и детей от бытового насилия во всех городах и областных центрах республики. Сегодня подобный центр станет надежным убежищем для женщин Абайской области.

Фото: Екатерина Гуляева

Уже в июле 2022 года было принято протокольное поручение акима Абайской области Нурлана Уранхаева о создании в Семее кризисного центра для жертв бытового насилия. На реализацию этого проекта из средств городского бюджета Семея было выделено 175,8 млн тенге, из которых свыше 78 млн тенге пошло на капитальный ремонт здания, где разместился кризисный центр.

Фото: Екатерина Гуляева

Как отметил аким Семея Нурбол Нурсагатов, из года в год проблема домашнего насилия в обществе принимает все более угрожающие масштабы.

"Проблема домашнего насилия год за годом сгущается над нашим обществом, приобретает совершенно иные масштабы и глубину, становясь угрозой безопасности не только отдельной личности, но и общества в целом", – сказал на церемонии открытия кризисного центра Нурбол Нурсагатов.

По данным Департамента полиции Абайской области, из года в год в Семее регистрируется все больше случаев правонарушений в отношении женщин и детей, совершенных в кругу семьи. Так, если в 2019 году было зарегистрировано лишь 26 фактов, то с начала текущего года в Семее уже выявлено 1171 правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений.

Фото: Екатерина Гуляева

"Кризисный центр нужен Семею, как воздух. Буквально позавчера к нам поступила женщина, приехавшая в Семей из другого города, потому что ее везде находил супруг. Конечно, мы ей дали временное убежище. Но теперь, когда открылся кризисный центр, она поселится здесь со своими детьми", – рассказала региональный специалист "Дом мамы" в Семее Айнагуль Нуртазина.

По ее словам, в течение нескольких последних лет "Дом мамы" частично выполнял функции кризисного центра, давая приют женщинам с детьми, ставшим жертвами бытового насилия. Но бывало и так, что таким женщинам приходилось отказывать, потому что их дети были слишком большими, тогда как в "Доме мамы" проживают груднички и беременные женщины.

"Ноша кризисного центра – дело непростое. Потому что семейно-бытовые проблемы в большей степени должны решаться в правовой плоскости. Нужна помощь во время бракоразводного процесса, раздела имущества, определения детей. Фактически распадается брак, семья, что иногда приводит даже к суицидам. И чтобы в критический момент скрыться, спрятаться от насилия и побоев, женщине требуется уголок покоя и надежности. Именно таким уголком и станет в Семее кризисный центр", – считает Айнагуль Нуртазина.

Директор кризисного центра жертв бытового насилия в Семее Назым Шакаева подтвердила, что здесь они найдут поддержку, безопасность и возможность начать новую жизнь. Женщины и дети смогут проживать в кризисном центре до шести месяцев. За это время они пройдут полный курс реабилитации и социализации. С ними будут работать психологи, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов и многие другие специалисты. Кроме того, если возникнет необходимость, женщину определят на курсы по рабочим специальностям или помогут трудоустроиться, чтобы обрести финансовую независимость от супруга.

Фото: Екатерина Гуляева

При этом женщина с детьми будет проживать в кризисном центре, где для них созданы все условия: уютные комнаты, столовая, игровые комнаты для детей, комнаты отдыха и быта, а также кабинеты специалистов.

Автор: Екатерина Гуляева