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Как оказывается онкологическая помощь в Алматы

Как оказывается онкологическая помощь в Алматы Фото: pixabay
Онкологическая помощь в Казахстане оказывается населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

По словам заведующей консультативно-диагностическим отделением Алматинского онкологического центра Наили Акжоловой, онкологическая помощь пациентам со злокачественным новообразованием осуществляется на первичном, вторичном и третичном уровнях.

Для обеспечения индивидуального подхода к оказанию медицинской помощи пациентам создаются мультидисциплинарные группы на всех уровнях оказания медпомощи.

На первичном уровне онкологическая помощь оказывается в 76 поликлиниках города. Одна из главных целей работы поликлиник – активное выявление рака на ранних стадиях, для достижения которой проводятся скрининговые осмотры целевых групп населения. На сегодняшний день в Алматы более 70% целевого населения охвачены скринингом.  

При подозрении или выявлении опухолевого заболевания ВОП врач направляет пациента к онкологу при поликлинике на дообследование. 

Если онкологом подтверждается подозрение на рак, пациент направляется в консультативно-диагностическое отделение при Алматинском онкологическом центре. 


"В АОЦ онколог проводит осмотр и диагностические исследования, необходимые для установления диагноза, распространенности онкологического процесса и определения стадии заболевания, рецидива заболевания. По показаниям с учетом рекомендаций мультидисциплинарной группы пациента либо госпитализируют для получения специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичных медицинских услуг, либо оказывают амбулаторную противоопухолевую терапию", – отмечает онколог.

С момента установления диагноза онкологический пациент находится под пожизненным медицинским динамическим наблюдением в организации, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях по месту прикрепления. 

При смене места жительства и смене организации прикрепления в пределах страны, региона пациент с динамического наблюдения не снимается, а проводится его дислокация по месту нового прикрепления или проживания с направлением документов в организации первичного и вторичного уровней.

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