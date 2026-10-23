Систему поощрения медработников пересмотрят в Минздраве
Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения подготовило поправки в правила поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в ОСМС, сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняется порядок расчета одного из показателей оценки деятельности медицинских работников – индикатор материнской смертности среди прикрепленного населения.
В документе конкретизируется расчетный диапазон суммарного значения подиндикаторов: от 10–39% до 10–29%.
В Минздраве отмечают, что изменение направлено на повышение точности и единообразия применения утвержденной методики расчета.
Предлагаемое изменение позволит обеспечить единообразное применение установленного показателя и исключить неоднозначность при проведении расчетов за отчетный период.
Основные принципы оценки деятельности и поощрения медицинских работников сохраняются.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 ноября.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript