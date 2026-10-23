Систему поощрения медработников пересмотрят в Минздраве

Министерство здравоохранения подготовило поправки в правила поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в ОСМС, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется порядок расчета одного из показателей оценки деятельности медицинских работников – индикатор материнской смертности среди прикрепленного населения.

В документе конкретизируется расчетный диапазон суммарного значения подиндикаторов: от 10–39% до 10–29%.

В Минздраве отмечают, что изменение направлено на повышение точности и единообразия применения утвержденной методики расчета.

Предлагаемое изменение позволит обеспечить единообразное применение установленного показателя и исключить неоднозначность при проведении расчетов за отчетный период.

Основные принципы оценки деятельности и поощрения медицинских работников сохраняются.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 ноября.