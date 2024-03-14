Мужчину и ребенка вытащили через окно из горящей квартиры в Актобе

Фото: pixabay

Огнеборцы 14 марта спасли мужчину и ребенка из пожара в многоквартирном жилом доме в Актобе, сообщает Zakon.kz.

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