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Мужчину и ребенка вытащили через окно из горящей квартиры в Актобе

Мужчину и ребенка вытащили через окно из горящей квартиры в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 00:44 Фото: pixabay
Огнеборцы 14 марта спасли мужчину и ребенка из пожара в многоквартирном жилом доме в Актобе, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС Казахстана, в мкр. 11 в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома произошло загорание оконной рамы балкона и домашних вещей.


"Пожар ликвидирован. Спасатели спасли мужчину 1982 г.р. и девочку 2012 г.р. из соседней квартиры. Причина пожара устанавливается. Были задействованы 18 спасателей и 4 ед. техники", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом пожаре. Крупный пожар 14 марта произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы. 

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Диана Абдуллаева
Актобе
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