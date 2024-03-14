Мужчину и ребенка вытащили через окно из горящей квартиры в Актобе
Фото: pixabay
Огнеборцы 14 марта спасли мужчину и ребенка из пожара в многоквартирном жилом доме в Актобе, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС Казахстана, в мкр. 11 в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома произошло загорание оконной рамы балкона и домашних вещей.
"Пожар ликвидирован. Спасатели спасли мужчину 1982 г.р. и девочку 2012 г.р. из соседней квартиры. Причина пожара устанавливается. Были задействованы 18 спасателей и 4 ед. техники", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о другом пожаре. Крупный пожар 14 марта произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript