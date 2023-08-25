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Законодательство РК

Минпросвещения предложило новые сроки учебного года и каникул в школах

обучение Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения РК опубликовало проект приказа на портале "Открытые НПА". Казахстанским школьникам хотят поставить новые сроки начала и завершения учебного года, а также каникул, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации, предстоящий учебный год в организациях среднего образования, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, будет длиться с 1 сентября 2023 года по 25 мая 2024 года включительно.

Продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1–11 (12) классах:

  • первая четверть – 8 учебных недель, осенние каникулы – 7 дней (с 30 октября по 5 ноября 2023 года включительно);
  • вторая четверть – 8 учебных недель,
  • зимние каникулы – 10 дней (с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно);
  • третья четверть – 10 учебных недель, весенние каникулы – 11 дней (с 21 по 31 марта 2024 года включительно);
  • в первых классах дополнительные каникулы – 7 дней (с 5 по 11 февраля 2024 года включительно);
  • четвертая четверть – 8 учебных недель.

Кроме того, для обучающихся 9 (10) классов итоговые выпускные экзамены будут проводиться с 29 мая по 10 июня 2024 года, а для обучающихся 11 (12) классов итоговые выпускные экзамены пройдут с 28 мая по 11 июня 2024 года.

На публичном обсуждении проект приказа будет находиться до 11 сентября.

Ранее сообщалось, что казахстанским школьникам вернули прежний срок обучения. Между тем заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова считает, что решение министерства было оправданным, но поспешным. Она предложила вернуться в текущем учебном году к 34-недельной продолжительности учебного года с его завершением 25 мая.

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