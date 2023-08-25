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В Астане изменят схемы движения нескольких городских маршрутов

смена схем маршрутов Фото: gov.kz
С 26 августа в Астане изменят схемы движения нескольких городских маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Схемы движения маршрутов № 24, 24Н, 31, 121 будут продлены до остановки ЖК "Кернай" по ул. Кордай в направлении ул. М. Шокая.

"В целях обеспечения связи между мкр. Шубар и школой №66 движение маршрута № 121 будет изменено с заездом на остановочный пункт "Дом министерств". Маршрут №41 будет курсировать до ЖМ "Промышленный". Маршрут № 28 в направлении школы №52 будет курсировать с заездом на ул. Айнакол". Пресс-служба акимата города Астаны

Ранее сообщалось, что несколько участков дорог перекроют в Алматы из-за ремонта развязки.

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Елена Беляева
Астана
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