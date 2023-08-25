Несколько участков дорог перекроют в Алматы из-за ремонта развязки

В Алматы перекроют несколько участков дорог из-за ремонта развязки по Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

В акимате сообщили, что по итогам обследования улично-дорожной сети в план среднего ремонта включили транспортную развязку на пересечении улиц Сатпаева – Жандосова – Байзакова протяженностью 3,1 км.

По транспортной развязке на пересечении улиц Сатпаева – Байзакова с 23:00 25 августа до 06:00 26 августа будут проводиться работы по среднему ремонту дорожного покрытия с полным перекрытием движения по эстакаде в западном направлении до Манаса, по Байзакова от Курмангазы до съезда на Жандосова.

С 23:00 25 августа до 6:00 26 августа движение по эстакаде на Сатпаева – Байзакова в западном направлении от Мусурепова, по съезду с Сатпаева на Байзакова в северном направлении, с Жандосова на Байзакова в северном направлении будет ограничено, объезд будет организован по Ауэзова, пр. Абая, Манаса, бул. Бухар Жырау с установкой соответствующей схемы объезда.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Движение транспорта по съезду с Байзакова на Сатпаева в восточном направлении в период перекрытия будет осуществляться в штатном режиме.

В акимате принесли извинения за временные неудобства и попросили корректировать маршрут заранее.

Ранее стало известно, что в Алматы на проезжей части уберут автобусные карманы.

