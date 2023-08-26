Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Куда могут сходить алматинцы на День Конституции РК

Куда могут сходить алматинцы на День Конституции РК Фото: Zakon.kz
Как в Алматы пройдет День Конституции Республики Казахстан? Об этом 26 августа 2023 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Праздничный концерт в Алматы состоится 29 августа в 19:00 на площади Абая. В мероприятии примут участие звезды казахстанской эстрады: группа "Музарт" и "Жигиттер", Кайрат Нуртас, Мархаба Саби, Kalifornia, Yenlik, Ильхан Исханов, Жанар Дугалова, Hey Monro и др.

Для гостей и жителей города будут представлены 13 музыкальных номеров с сопровождением тематическими видео на экранах сцены.

Также в алматинском акимате отметили, что праздничные мероприятия в честь Дня Конституции РК состоятся во всех районах города:

  1. В Ауэзовском районе торжественное мероприятие пройдет 29 августа в 11:00 в парке отдыха Family Park.
  2. В Наурызбайском районе концерт с участием звезд эстрады состоится 29 августа в 11:00 в Центре инновационного творчества по адресу: мкр. Шугыла, 347/4.
  3. В Алатауском районе концерт пройдет 29 августа в 16:00 на территории Атлетической деревни.
  4. В Бостандыкском районе праздничный концерт состоится 29 августа в 17:00 в амфитеатре ТРЦ Mega Alma-Ata.
  5. В Турксибском районе праздничная программа с участием казахстанских звезд и художественных ансамблей пройдет 29 августа в 18:00 на территории Дома школьников №6 по адресу: пр. Сейфуллина, 13/1 (районное празднование включает в себя торжественный вынос флага, исполнение гимна, вручение удостоверений личности 16-летним гражданам, розыгрыши и конкурсы, а также кинопоказ под открытом небом).
  6. В Жетысуском районе торжественный концерт пройдет 29 августа в 19:00 в парке "Гульдер" по адресу: ул. Серикова, 2а.
  7. В Медеуском районе праздничный концерт пройдет 30 августа в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха по адресу: ул. Гоголя, 1.
  8. В Алмалинском районе концерт состоится 30 августа в 17:00 на территории ТРЦ Mega Park по адресу: пр. Сейфуллина, 483.

Вместе с тем 30 августа будет организован ряд спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню Конституции РК.

Материал по теме

Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года

30 августа в Казахстане отмечают День Конституции. В этот день только в 1995 году на всенародном референдуме был принят главный документ страны. С тех пор этот день стал государственным праздником.

Читайте также

Куда обращаться казахстанским студентам по поводу места в общежитии

80 авто горели в Алматы с начала года: ДЧС обратился к горожанам

"Помогите, маму кто-то забрал": подозреваемого в избиении женщины задержали в Караганде

Динара Халдарова
Интересное Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
В Казахстане изменились правила назначения директоров и учителей школ
В Казахстане изменились правила назначения руководителей и педагогов школ
прогноз погоды на последнюю неделю августа
Погода в Алматы в последнюю неделю августа: дождь и похолодание
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления