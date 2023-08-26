Куда могут сходить алматинцы на День Конституции РК

Как в Алматы пройдет День Конституции Республики Казахстан? Об этом 26 августа 2023 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Праздничный концерт в Алматы состоится 29 августа в 19:00 на площади Абая. В мероприятии примут участие звезды казахстанской эстрады: группа "Музарт" и "Жигиттер", Кайрат Нуртас, Мархаба Саби, Kalifornia, Yenlik, Ильхан Исханов, Жанар Дугалова, Hey Monro и др.

Для гостей и жителей города будут представлены 13 музыкальных номеров с сопровождением тематическими видео на экранах сцены.

Также в алматинском акимате отметили, что праздничные мероприятия в честь Дня Конституции РК состоятся во всех районах города:

В Ауэзовском районе торжественное мероприятие пройдет 29 августа в 11:00 в парке отдыха Family Park. В Наурызбайском районе концерт с участием звезд эстрады состоится 29 августа в 11:00 в Центре инновационного творчества по адресу: мкр. Шугыла, 347/4. В Алатауском районе концерт пройдет 29 августа в 16:00 на территории Атлетической деревни. В Бостандыкском районе праздничный концерт состоится 29 августа в 17:00 в амфитеатре ТРЦ Mega Alma-Ata. В Турксибском районе праздничная программа с участием казахстанских звезд и художественных ансамблей пройдет 29 августа в 18:00 на территории Дома школьников №6 по адресу: пр. Сейфуллина, 13/1 (районное празднование включает в себя торжественный вынос флага, исполнение гимна, вручение удостоверений личности 16-летним гражданам, розыгрыши и конкурсы, а также кинопоказ под открытом небом). В Жетысуском районе торжественный концерт пройдет 29 августа в 19:00 в парке "Гульдер" по адресу: ул. Серикова, 2а. В Медеуском районе праздничный концерт пройдет 30 августа в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха по адресу: ул. Гоголя, 1. В Алмалинском районе концерт состоится 30 августа в 17:00 на территории ТРЦ Mega Park по адресу: пр. Сейфуллина, 483.

Вместе с тем 30 августа будет организован ряд спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню Конституции РК.

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30 августа в Казахстане отмечают День Конституции. В этот день только в 1995 году на всенародном референдуме был принят главный документ страны. С тех пор этот день стал государственным праздником.