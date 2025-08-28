Куда сходить в Алматы на День Конституции

В пресс-службе акимата Алматы сегодня, 28 августа 2025 года, подробно рассказали, как южная столица отметит День Конституции Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В Алматы 30 августа на площади Абая пройдет торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Конституции РК. Официальная церемония начнется в 18:00 с выносом Государственного флага и исполнением Гимна страны.

Также зрителей ждет театрализованное представление с участием более 200 артистов в образах представителей рабочих профессий, военнослужащих и знаменосцев с Государственным флагом. Музыкальное сопровождение обеспечат оперные и эстрадные исполнители совместно с Государственной хоровой капеллой.

На сцене выступят Роза Рымбаева, Тамара Асар, Жанар Айжанова, Айгуль Косанова, квартет IL Canto, группа "МузАрт Life", Али Окапов, Temirlan & Yernat, Зарина Алтынбаева, Рустем Нуржигит, Акбота-Нур Сейтмагамбет, Ерназар Жубан, этноансамбль "Сазген сазы", а также эстрадно-симфонический оркестр AL Jazz Symphony.

Празднование продолжится спектаклем под открытым небом. В 19:00 перед Дворцом Республики театр "Жаңа ғасыр", основанный легендарным Асанали Ашимовым, представит музыкально-театрализованную постановку "Алматы – махаббатым".

В 20:00 на этой же сцене пройдет концерт "Алматы әуендері" с участием Саята Нургазина, Абика Жексена, Kyle Ruh, Инжу Ануарбек, Димаша Даулетова, Бейбитгул Нурымхожиной, дуэта "Арқайым", Елдара Омарова, Тахмины Ашимбековой, Даурена Байбори, Далела Уашева и фольклорно-этнографического ансамбля ASU.

Хедлайнерами open-air концерта станут Yenlik и Кайрат Нуртас. Праздничная программа завершится в 22:00.

Кроме того, с 27 по 29 августа в районах города пройдут концерты, конференции и культурные программы:

В Алмалинском районе, на Арбате (пр. Жибек жолы, 100), 28 августа в 16:00 пройдет праздничный концерт "30 жыл ел тірегі – Ата Заң".

В Бостандыкском районе, в актовом зале КазНУ им. аль-Фараби, 28 августа в 15:00 состоится торжественный концерт.

В Алатауском районе, в Атлетической деревне (Нуркент-5), 29 августа в 17:00 пройдет праздничный концерт.

В Ауэзовском районе, в актовом зале университета "Нархоз"(ул. Жандосова, 55), 29 августа в 15:00 состоится концерт "Ата Заң – Тәуелсіз ел тұғыры".

В Наурызбайском районе, в амфитеатре у здания аппарата акима (мкр. Шугыла, 347), 29 августа в 16:00 пройдет концертная программа.

В Медеуском районе, во Дворце школьников (пр. Достык, 124), 29 августа в 11:00 состоится праздничный концерт.

В Турксибском районе, в Доме школьников №6 (пр. Сейфуллина, 13/1), 29 августа в 11:00 состоится торжественный концерт.

Также 29 августа в 11:00 в Доме дружбы состоится научно-практическая конференция с участием депутатов маслихата, членов общественного совета, историков и экспертов.

