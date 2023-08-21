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Законодательство РК

Как и кому из студентов компенсируют оплату общежития

Какую компенсацию получат иногородние студенты-сироты и лица с инвалидностью на оплату общежития Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 16 августа 2023 года внесло поправки в Правила предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что государство частично компенсирует расходы в период получения образования за проживание в общежитиях колледжей и вузов в размере, не превышающем 29 МРП в год (что составляет 100 050 в 2023 году):

  • детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также гражданам РК из числа молодежи, потерявшим или оставшимся без попечения родителей до совершеннолетия;
  • лицам с инвалидностью первой или второй группы, лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью.

Для получения компенсации при заселении в общежития организаций технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования указанные категории студентов должны предоставить один из следующих подтверждающих документов:

  • копию справки об опеке (попечительстве) – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
  • копии свидетельств о смерти родителей либо справки из организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
  • справку об инвалидности – для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью.

Постановление вводится в действие 29 августа 2023 года.

Мы сообщали, что компенсацию получат 7145 человек, среди которых 4651 – студенты-сироты, оставшиеся без попечения родителей, 2494 – лица с инвалидностью.

Компенсация будет предоставляться уже с сентября текущего года.

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