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Законодательство РК

Казахстанские вузы обяжут обеспечивать студентов местами в общежитиях

Казахстанские вузы обяжут обеспечивать студентов местами в общежитиях Фото: akorda.kz
Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек заявил, что вузы обяжут обеспечивать большинство студентов общежитиями. Иначе им не выдадут лицензии, сообщает Zakon.kz.

На пресс-конференции в правительстве 5 декабря министр отметил, что ситуация по обеспечению студентов общежитиями остается сложной. Этой проблеме уже несколько десятков лет.

"Что мы имеем на сегодня? Дефицит – 17 488 койко-мест. Это последние актуальные данные на 30 ноября. Самая большая потребность – в Алматы, в Астане. Порядка восьми тысяч койко-мест в Алматы, 6,5 тысячи в Астане. И в СКО, Туркестанской, Акмолинской областях, в Шымкенте есть небольшая потребность. В 14 регионах потребность закрыта".Саясат Нурбек

Глава министерства добавил, что до конца года в Казахстане введут 43 общежития на более чем 10 тысяч койко-мест.

"С 1 сентября этого года мы внесли изменения. Теперь будут выставляться жесткие требования к вузам по стопроцентному обеспечению фондом общежития только что поступившим студентам, и на 70% в целом чтобы была потребность закрыта. Это будет требование законодательства. Мы сейчас прорабатываем сопутствующие нормативно-правовые документы, приказ соответствующий. Теперь в выдаче лицензий будет учитываться это обязательное требование. Вузы не смогут больше осуществлять свою деятельность без соблюдения этого обязательного условия".Саясат Нурбек

Также планируется активно вовлекать бизнес в строительство и реконструкцию общежитий.

"Без помощи частного сектора государство с такой масштабной проблемой не справится", – признал Саясат Нурбек.

Однако, по его словам, мест в общежитиях всегда будет не хватать.

"В следующем году еще порядка 12 тысяч планируется ввести койко-мест. Но этого всегда будет не хватать, потому что эта проблема не одномоментная, и количество студентов растет. Мы должны будем продолжать строить (общежития. – Прим.ред.). Потому что, если демографический рост продолжится, то сейчас у нас 620 тысяч студентов, а к 2030 году их будет почти миллион".Саясат Нурбек

Ранним утром 30 ноября 2023 года в хостеле Almaty Hostel по ул. Ади Шарипова в Алматы произошел пожар. В результате инцидента погибли 13 человек, в числе которых были несколько студентов. Хостел открыли за полтора месяца до пожара, незаконно переоборудовав подвальное помещение. 

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