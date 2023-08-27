Успение Пресвятой Богородицы: традиции праздника

28 августа, на протяжении многих столетий, православная церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. Относится он к самым большим Богородичным праздникам, в преддверии которого христиане несут особое молитвенное покаяние и держат пост.

Он считается одной из двадцати важнейших дат в церковном календаре. К тому же это последний двунадесятый праздник церковного года. При этом первый праздник года – Рождество Богородицы. Таким образом, получается, что весь церковный год выстраивается в соответствии с событиями жизни Божией Матери.

В этот день Мария, мать Иисус Христа, перешла от земной жизни в Царство Небесное. Богородица успела попрощаться со всеми близкими и путешественниками, посетившими ее, и ей была послана мирная смерть. Ее смерть была предсказана ей заранее, а кончина была настолько мирной, что была похожа на сон, потому и называется это событие успением.

По преданию, в доме, где умирала Богородица, собрались апостолы, и в один момент комната наполнилась светом, и они увидели, как Иисус Христос берет на руки чистую душу своей матери, как некогда она держала его младенцем на своих руках. Этот сюжет отражен в иконографии праздника.



Фото: wikipedia

Христиане молятся, чтобы их кончина была такой же мирной. В этот день заканчивается двухнедельный пост, который называется Успенским - один из четырех многодневных постов. Это кратчайший пост (всего две недели), но по строгости его можно сравнить с Великим постом. Он установился еще около X века как возможность компенсировать содержание для тех, кто по каким-либо уважительным причинам не смог выдержать Великий пост.

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Почему же он кончина Богородицы считается праздником? Дело в том, что верующие отмечают переход Божией Матери в вечное небесное существование и воссоединение с Богом и своим сыном в одном лице.

Считается, что в день блаженной кончины Богоматери все человечество обрело заступницу пред Господом. Успение Богоматери, как и Воскресение Христово, символизировало воскрешение к жизни будущего века (конец человеческой истории) и попрание смерти.

Дева Мария в исламе

Интересно, что единственной женщиной, которая упоминается в Коране по имени, является Марьям — мать исламского пророка Исы, которая отождествляется с Девой Марией.

Марьям считается одной из самых праведных и наиболее почитаемых женщин в исламе, ее именем названа кораническая сура №19, в которой повествуется о ней и о чудесном рождении ее сына.

В народном календаре

В старину люди связывали день Успения с праздником Земли. В этот день по земле нельзя было ходить босиком, а также втыкать в нее любые острые предметы — ни колья, ни лопаты, ни другой инструмент. Праздник еще иногда называли Дожинком, поскольку в это время заканчивали жать хлеб.

Так как в жатве участвовали главным образом женщины, то время отдыха после Успения называли молодым бабьим летом, которое продолжалось до Ивана Постного, то есть до 11 сентября.

Как и в любой христианский праздник, на Успение верующие посещают церковную службу. Раньше было принято в церкви освящать хлеб. Также освятить можно орехи, мед, фрукты и зерно. На праздничный стол ставят фрукты, баранину, медовуху.

Фото: АПН

Согласно поверьям, на Успение запрещено играть свадьбы, носить старую и грязную обувь, работать, ссориться и обижаться.

Автор: Наталья Бойко