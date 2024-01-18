Астролог рассказал, кого ждет крупный выигрыш в лотерею

Российский астролог Павел Глоба сообщил, что до конца января представителям трех знаков зодиакального круга может крупно повезти, передает Zakon.kz.

Коридор финансовой удачи откроется для Львов, Весов и Рыб.

Так, полагает астролог, на крупный выигрыш в лотерею могут рассчитывать рожденные под знаком Льва люди. Однако сохранить расположение звезд удастся лишь в том случае, если Львы разделят удачу с близкими и не поскупятся на подарки для них.

Весам в финансовых делах поможет влияние Меркурия, под которым они будут пребывать во второй половине месяца. В этот период возможно получение предложения принять участие в высокодоходном проекте или выплата премии. После этого первым делом следует рассчитаться с долгами.

Рыбам могут вернуть старый долг, на что они давно уже не рассчитывают. Также вероятно получение наследства, причем от человека, которого они даже не знали.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала большой успех в делах и начинаниях в наступившем году двум представителям зодиакального круга.