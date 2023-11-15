Сильный ветер прогнозируют синоптики в Алматинской области
Фото: primeminister.kz
В Алматинской области 15 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.
По прогнозу синоптиков, на юге, востоке области ожидается ветер восточный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.
В Конаеве – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +13+15°С.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 15 ноября.
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