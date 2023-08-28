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Казахстанцы стали реже умирать от инфарктов и инсультов

Казахстанцы стали реже умирать от инфарктов и инсультов Фото: pixabay
Смертность от болезней системы кровообращения в Казахстане заметно сократилась с начала 2023 года. Жители страны стали реже умирать от инфарктов, инсультов и стенокардии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК 28 августа, с начала года смертность от болезней системы кровообращения сократилась на 8,5%. Казахстанцы стали на 12% реже умирать от ишемической болезни сердца, на 5% – от острого инфаркта миокарда, на 10% – от стенокардии, на 13,5% – от инсультов. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2022 года число операций на открытом сердце в Казахстане выросло на 7,1%.

В Минздраве РК отметили, что сейчас в Казахстане работают 44 центра чрескожного вмешательства, а в 2023 году открыли еще три таких центра в Костанайской и Туркестанской областях. В рамках реализации национального проекта по модернизации сельского здравоохранения планируется открыть еще 12 аналогичных центров в Карагандинской, Туркестанской, Павлодарской и Абайской областях. Для раннего выявления заболеваний сердца и профилактики хронической сердечной недостаточности в текущем году откроют также 14 кабинетов ХСН на амбулаторно-поликлиническом уровне.

"С начала года выполнено 6148 операций на открытом сердце, количество интервенционных вмешательств на сердце увеличилось на 14%, составив более 55 тысяч, что на 6500 больше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года", – отметили в пресс-службе министерства.

В Минздраве РК подчеркнули, что в Казахстане активно внедряют современные медицинские технологии для лечения заболеваний сердца. Казахстан – единственная страна Центральной Азии, где осуществляют трансплантации сердца и легких.

О том, как живет первый казахстанец с пересаженным сердцем, читайте здесь.

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