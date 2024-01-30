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Казахстанцы стали реже воровать

Казахстанцы стали реже совершать кражи Фото: pixabay
Количество зарегистрированных краж в Казахстане в 2023 году сократилось более чем на четверть. Почти во всех регионах страны случаев воровства стало меньше, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 30 января Finprom.kz со ссылкой на Единый реестр досудебных расследований, в 2023 году в Казахстане зарегистрировали 42,6 тысячи краж. Это на 27,6% меньше по сравнению с 2022 годом.

Больше всего краж совершили в Алматы (10,6 тыс.). В южном мегаполисе происходит почти каждая четвертая кража в стране. При этом за год число таких преступлений в Алматы снизилось на 36,7%.

Меньше всего краж совершают в Улытауской области (347 случаев в 2023 году).

Статистика по кражам

Инфографика Finprom.kz

В целом за минувший год в Казахстане украли имущество на 9,4 млрд тенге (на 60,2% меньше по сравнению с 2022-м), а пострадали от краж 37,2 тыс. человек (на 26,8% меньше). Чаще всего в 2023 году воровали личные вещи, сотовые телефоны, транспортные средства. Домушники обчистили 3,6 тыс. квартир. Также правоохранительные органы зарегистрировали тысячу карманных краж.

Квартирные кражи в 2023 году чаще всего совершали в Алматинской области, Алматы и Шымкенте. Следом идут Карагандинская и Костанайская области. Наиболее редки квартирные кражи в Улытауской области – всего 30 случаев за год.

При этом именно Улытауская область стала одним из всего лишь четырех регионов, где в 2023 году число краж выросло. Чаще воровать стали также в Жетысуской, Абайской и Кызылординской областях.

В Казахстане в 2023 году нередко раскрывали громкие кражи: например, в Жетысуской области полиция обезвредила 11 групп квартирных воров.

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Улытауская область Алматинская область Алматы Казахстан Карагандинская область Костанайская область Шымкент
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