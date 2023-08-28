Более 300 кубометров воды откачали с улиц Шымкента после сильного ливня

ДЧС Шымкента отчитался о том, что после проливного дождя и града с городских улиц откачали 367 кубометров воды, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в городском департаменте по ЧС, 27-28 августа в Шымкенте откачали воду по восьми адресам. В этих работах задействовали 12 единиц техники, 11 мотопомп и 37 сотрудников ДЧС.

По данным департамента, в Абайском районе Шымкента по пяти адресам вывезли 310 кубометров воды. В районе Туран откачали 20 "кубов" по двум адресам, в Каратауском районе – 25 кубометров по одному адресу. В Енбекшинском районе отвели 10 кубометров воды по единственному адресу, с одной из улиц Аль-Фарабийского района вывезли два кубометра.

Сейчас шымкентские спасатели работают в усиленном режиме из-за штормового предупреждения.





Фото: ДЧС города Шымкент

"В целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти в связи с изменениями погоды, личный состав и техника департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкент приведены в готовность", – сообщили в ДЧС.

27-28 августа на Шымкент обрушился сильный ливень с крупным градом. По словам местных жителей, такого разгула стихии в городе не было уже давно.